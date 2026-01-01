占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年1月の運勢を占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）【今月のカード：世界（The World）／逆位置】「世界」の逆位置は、完成まであと一歩のところまで来ていることを表します。今月は、目標に向けて積み上げてきた努力の成果が、ゴールとして見え始めるタイミング。気を抜かず、今まで通りのペースで続けていくことが大切です。【今月