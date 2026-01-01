占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年1月の運勢を占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）【今月のカード：死神（Death）／正位置】「死神」の正位置は、復活や再生の暗示です。今月は、過去に諦めたことや昔の出来事を思い出す気配があります。ただし、つらい記憶とは無理に向き合わなくても大丈夫。そのままそっとしておきましょう。【今月のラッキーカラー：ネイ