占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年1月の運勢を占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）【今月のカード：女帝（The Empress）／正位置】「女帝」の正位置は、優しさと強さを兼ね備えた意味合いがあります。今月は、女性的なコミュニティーやテーマに触れることで、運気がより豊かに育ちます。ただし、無理に参加しなくても大丈夫。「女性向けのもの」に目を向ける