占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年1月の運勢を占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）【今月のカード：魔術師（The Magician）／正位置】｢魔術師」の正位置は、目に見えないものを信じる力を示します。今月は、直感を信じて行動するとよい1カ月です。ただし、興味が広がりすぎると忙しくなりやすいので、優先順位を意識すると安心です。【今月のラッキーカ