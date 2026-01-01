トヨタ新型「ハイラックス」日本初公開！2026年1月の「東京オートサロン2026」にて、TCD ASIAによる「Hilux Customize Concept」の展示が決定しました。2026年年央に日本発売を控える新型ハイラックスをベースに、そのオフロード性能を維持したままカスタマイズを施した、アジア市場へ向けた新たな提案となるコンセプトモデルです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「ハイラックス」です！ 画像で見る（30枚以上）