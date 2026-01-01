跳ね馬のように一気に跳ね上がる一年に！ソフトバンクの秋広優人内野手（23）が、年男の今季、自身初の?1軍完走?を誓った。昨季途中に巨人からトレードで加入も、終盤は2軍での暮らしが続いた。うま年生まれの秋広は今年、開幕から日本一のグラウンドまで一気に駆け抜けるつもりだ。色紙にしたためたのは「1軍完走」の4文字。巨人、ソフトバンクと2年連続でチャンピオンチームに身を置いたからこそ、その難しさを痛感してい