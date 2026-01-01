サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）が6月、北中米3カ国で開幕する。過去のW杯でも存在感を示してきた九州勢。今回も大舞台を狙う逸材がひしめく。熊本市出身のDF谷口彰悟（34）＝シントトロイデン＝も大けがを乗り越え、2大会連続のW杯を見据える。前回のカタール大会で16強入りに貢献した谷口は紆余（うよ）曲折を経た上で2大会連続の大舞台を見据える。2024年秋の左アキレス腱（けん）断裂を乗り越え、昨年10月のブラジル戦で