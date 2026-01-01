サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）が6月、北中米3カ国で開幕する。過去のW杯でも存在感を示してきた九州勢。今回も大舞台を狙う逸材がひしめく。J1サガン鳥栖（当時）で2015年から2年半プレーしたMF鎌田大地（29）＝クリスタルパレス＝は、今やサムライブルーに不可欠な司令塔へと成長。前回大会に続き、躍動感あふれる日本の攻撃陣をけん引していく。定位置争いが激しい中盤でも、鎌田は攻守で安定したプレーを続けて大きな