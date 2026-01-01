2025年12月31日、新潟県佐渡市の2か所の交番に「交通事故などで困っている人に少しでも役立てば」などと書かれたメモと一緒に寄付金が届けられました。大晦日に寄付金が届けられたのは、佐渡市の両津交番と佐和田交番です。両津交番では31日午後3時前、交番入り口付近に置かれていたビニール袋などを勤務中の警察官が発見。ビニール袋の中には封筒が入っていて、その中に硬貨合計1万10円とメモ用紙が入っていたといい