２０２６年最初の朝を迎えた１日、各地で初日の出が見られた。東日本大震災の津波と原発事故で被災した福島県浪江町の請戸地区では、午前７時頃に日が昇った。２０２６年は震災発生から１５年の節目に当たる。また、東京都内も好天に恵まれ、東京都台東区からは日の光に染まる富士山が見られた。