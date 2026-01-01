元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が１日、自身のＳＮＳで第１子妊娠を報告した。インスタグラムで「あけましておめでとうございます。新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました」と報告し、ベンチに夫婦で並んで座った後ろ姿のショットをアップ。「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております。本年もどうぞよろしくお願いいたします」とつ