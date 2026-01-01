【ワシントン共同】米国のウィットコフ和平交渉担当特使は12月31日、ウクライナのゼレンスキー大統領のほか、英国、ドイツ、フランスの安全保障担当高官と電話会談したとX（旧ツイッター）で発表した。ロシアの侵攻終結に向け、米欧が戦闘終結後にウクライナに提供する「安全の保証」や、衝突回避の仕組みなど具体策を協議した。ウィットコフ氏は「欧州の和平プロセスを次の段階に進める」ことに向けて議論したと説明。戦後の