ツエーゲン金沢は1日、FWパトリック(38)の契約更新を発表した。ガンバ大阪などで活躍したパトリックは昨年、名古屋グランパスからの完全移籍で金沢に加入。ガンバ大阪U-23でJ3に出場した経験はあるもののJ3クラブでのプレーは初めてとなった中、リーグ戦で33試合11得点を記録した。ただチームはJ2昇格を果たせず「昨シーズンは惜しい結果で終わったので、来シーズンこそ目標を達成できるよう頑張ります」とコメント。新シー