水戸市のアパート一室で31日夜、住人のネイリストの女性（31）が血を流して倒れているのを帰宅した夫（27）が見つけ、119番した。女性は首に刺し傷があり、死亡が確認された。水戸署は、事件の可能性も視野に捜査している。