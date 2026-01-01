ピクセラは、推進するWeb3プロジェクト『WellthVerse（ウェルスバース）』において、事業構想およびサービス仕様を記したホワイトペーパーを更新。今回の更新では、プロジェクトの核となるキャラクター「Welmee（ウェルミィ）」を中心としたエコシステムの概要が公開されました。金融的な側面よりも「育てる楽しさ」や「データの資産化」に焦点を当てたゲーミフィケーション要素の導入方針を示し、長期的なプロジェクトの持続可能