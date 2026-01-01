言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、幻想的でどこかロマンチックな響きを持つ言葉が集まりました。言葉の「最初」に来るか「最後」に来るか。音のつながりを意識しながら、正解を導き出してくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。まさ□□□□じはつ□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：ゆめ正解は「ゆめ」でした。▼解説それぞれの言葉に