これから冬本番。特に女性の多くが身体の冷えに悩まされる季節だ。“冷えは万病のもと”ということわざがあるように、医学的にも冷えは身体にさまざまな弊害をもたらすことがわかっている。この記事のすべての写真を見るそこで実践したいのが、入浴の有効性について長年研究を続けてきた早坂信哉先生の提唱する入浴健康法。冷えの正体は筋肉減少と血流低下「毎日の適切な入浴は冷えだけでなく、血流、不眠、免疫力、血圧、美肌