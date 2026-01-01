新年を迎えた１日、大阪市住吉区の住吉大社は初詣に訪れた大勢の参拝客でにぎわった。大社では毎年１月７日、邪気を払うため、境内を神馬が駆ける「白馬（あおうま）神事」が営まれる。今年は干支（えと）の午（うま）に合わせて、コロナ禍で中断していた神馬の境内での飼育を再開しており、神事に登場する白馬「白雪号」が日中の境内でお披露目されている。高校教員になって１年目という堺市北区の参拝者（２２）は、「夢だ