都市圏を中心に中学受験を選ぶ家庭が増えている。プロ家庭教師として、のべ約3000人の受験生をサポートしてきた受験コンサルタントの長谷川智也さんは「中学受験するメリットは多いが、高校受験に切り替えたほうが本人にとっても親にとってもいいと思えるケースがある」という――。※本稿は、長谷川智也『中学受験で後悔したこと 失敗しない「頭・時間・お金」の使い方』（講談社）の一部を抜粋したものです。写真＝iStock.com／j