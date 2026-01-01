社会的に成功している経営者は何を基準に初詣先を選んでいるのか。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「彼らは運気アップのために参拝するわけではない。『運』という不確定要素を極力なくし、運さえもコントロールしようとしている」という――。筆者撮影大雪の花手水（赤坂氷川神社） - 筆者撮影■運を「マネジメント」するという発想成功している経営者や富裕層と接していて痛感するのは、彼らが「運」という