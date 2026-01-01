もし理想のタイプだと思っていた彼が、幻滅するような行動をとったら……あなたならどうしますか？今回は、年明け早々そんな目に遭ってしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆アプリで知り合った紳士的な彼山崎美羽さん（仮名・28歳）は、マッチングアプリで知り合った健一さん（仮名・29歳）と3回目のデートの約束をしました。「実は私、それまで低収入な彼とばかり付き合っていたんです。だからなにかとお金の話など貧