何気なく手に取っている野菜や果物。でも、ちょっとしたコツを知るだけで、もっとおいしく、栄養を無駄なく摂れるかもしれません。今回は、青果のプロフェッショナルである小林青果株式会社の果物担当 代表取締役社長の岩本良一氏、野菜担当 専務取締役の末嶋美則氏に、毎日の食卓を豊かにする秘訣を伺いました。「おいしいミカンの選び方」から「意外と知らない野菜の栄養」「もったいない食べ方」まで、知っておくと役立つ情報が