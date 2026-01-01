東京・池袋のトレーディングカード店で客を装った3人組の男にポケモンカードなどが奪われました。被害額は3000万円相当とみられ、警視庁が捜査しています。【映像】防犯カメラに映る店内の様子警視庁によりますと31日午後8時半ごろ、豊島区東池袋のトレーディングカード店に3人組の男が客を装って侵入しハンマーのようなものでガラスケースを叩き割り、ポケモンカードなどを奪い逃走しました。トレカ店のオーナー「2人が見張り