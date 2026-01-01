中国の習近平国家主席は新年の祝辞で「抗日戦争勝利80年」の記念式典を強調し、台湾については短く、言及しました。【映像】習主席、2025年の最も忘れられない出来事習主席は、2025年の最も忘れられない出来事として、「抗日戦争勝利80年」式典を実施し、「台湾光復記念日」を制定したことを挙げました。その上で、「中華民族の偉大な復興に向け圧倒的な力を結集させた」と意義を強調しました。台湾については「祖国統一の歴