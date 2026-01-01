お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「2026年を迎える人として」を綴ります。【写真】参鶏湯に蕎麦を入れてみると…* * * * * * *青木さやか「旅が好き。30代前半、一つだけ覚えているロケでの景色がある。思い出の場所での初めての瞑想体験とは…」はこちら年末年始、わたしはひとりだ大晦日から正月にかけて、わたしは近年いつも