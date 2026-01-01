うぉ！ 動画のラストにまさかのパジェロ？2026年1月1日、三菱は新CMを公開しました。名曲に乗せてモータースポーツの歴史を振り返る内容ですが、ラストに映る「ある影」が話題です。【画像】これが三菱「次期パジェロ!?」 公式画像を見る！（30枚以上）往年の名車「パジェロ」の復活を予感させる演出に、SNSでは熱い視線が注がれています。三菱が2026年の元旦に公開した動画『「冒険する人が好きだ」挑戦篇』と題された60