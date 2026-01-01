「日本文化に宿る美意識を世界に橋渡しする」ことを掲げ、伝統工芸品のEC事業や、伝統技術を建築・空間デザインに応用する事業を展開している塚原龍雲氏。事業を立ち上げた当初はモダンで華やかな工芸品に心惹かれる一方で、備前焼や瀬戸焼のような質素な「土物」の魅力がわからなかったという。【画像】インド仏教僧でもある塚原龍雲さん書籍『なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか』より一部を抜粋・再構成し、相互関係から生ま