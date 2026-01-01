アメリカのプロレーシングドライバー、リンジー・ブルワーさん（28）が2025年12月26日、自身のインスタグラムを更新。白いミニ丈ドレス姿を披露した。ピアノの前に座ってこの日のブルワーさんは、クリスマスにちなんで、白いミニ丈ドレスを着こなすショットを5枚投稿。レーシングスーツ姿とは雰囲気が変わる華やかな姿に注目が集まった。インスタグラムに投稿された写真では、白いミニ丈のチューブトップのドレスを着用。ライトア