新日本プロレスは１日までに公式ＷＥＢなどで１・４東京ドーム「棚橋弘至引退試合」の引退セレモニーにＡＥＷのケニー・オメガとウィル・オスプレイが来場することを発表した。１・４東京ドームは、前売り券で追加席も含め全席完売。棚橋は、ＡＥＷのオカダ・カズチカと引退試合を行う。。◆１・４東京ドーム全対戦カード▼第０試合ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合１５分１本勝負（午後３時半開始予定）王者・