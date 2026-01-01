研究費や人材、ポストの不足などによって、日本の研究力への悲観論は根強く横たわる一方で、2025年は日本人から2人もノーベル賞受賞者が出るという朗報に沸いた。この快挙は“単発の花火”で終わるのか、それとも「ノーベル賞大国」としての日本を世界へ示す道筋となりうるか。世界トップ大学の研究者でありながら、製薬スタートアップの経営者としての顔も持つ、インペリアルカレッジ・ロンドン准教授の石原純氏（免疫工学）が