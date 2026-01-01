叱っても怒ってもいいが、唯一ダメなこと年が改まり、2026年の幕が開けた。このコラムの読者の皆さまには、年始のご挨拶と共に、本年も変わらぬご愛読をお願い申し上げたい。まずは新年最初のコラムとして、今年の巨人軍への期待と注文を記しておきたいと思う。【新潮社の秘蔵写真】「悪口を一切言わず、球界を背負う自覚があった人」と柴田氏…敬愛する長嶋茂雄氏、貴重な大学時代の姿2025年の巨人は連覇を目指したものの、得