ロシア・ノボシビルスクでプーチン大統領の新年メッセージを聞く人々＝2025年12月31日（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は12月31日深夜の新年メッセージで、国民の団結により「われわれの希望や計画は必ず実現する」と訴えた。対ウクライナ「特別軍事作戦」で「勝利を信じている」と強調。和平交渉に動きがある中、強気な姿勢を示した。ロシアメディアが伝えた。プーチン氏は「一人一人の努力が歴史に新た