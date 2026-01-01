デニーズは、2026年1月1日から「新春デニャーズ祭」を開催します。特賞はデニャーズのブランケット期間中、税込2000円以上の会計1件につき、ハズレなしの「ぐぅるぅめぇくじ」がレジで1枚引けるキャンペーンを開催。景品の特賞は、デニーズの人気キャラクター「デニャーズ」が描かれた、ここでしか手に入らない「オリジナルネコミミブランケット」が当たります。そのほか、オリジナル食品ブランド「Denny's Table」の商品「国産野