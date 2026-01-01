シャーロット・ホーネッツ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年1月1日（木）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 125 - 132 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行わ