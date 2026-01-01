インディアナ・ペイサーズ vs オーランド・マジック日付：2026年1月1日（木）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 110 - 112 オーランド・マジック NBAのインディアナ・ペイサーズ対オーランド・マジックがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはオ&#12540