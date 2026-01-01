アトランタ・ホークス vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年1月1日（木）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 126 - 102 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのアトランタ・ホークス対ミネソタ・ティンバーウルブズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはアトラ