DV被害など、追い詰められた人々を人知れず逃がす「夜逃げ屋」という仕事。その裏側を、実体験をもとに描いているのが宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)だ。SNSで公開されている『夜逃げ屋日記』は、現場の空気や人間関係の緊張感までリアルに伝わってくる作品として注目を集めている。今回紹介するのは第13話。お金がない依頼者を前にしたとき、夜逃げ屋の社長が見せた“冷たさ”の正体が描かれる。【漫画】本編を読む■「払えな