韓国・時事ジャーナルはこのほど、「電気自動車（EV）とハイブリッド、ツートラックを選んだ現代自のギリギリの綱渡り」と題した記事を掲載した。記事は「世界の自動車産業は電動化シフトが期待されていたほど進んでおらず、EV需要が一時的な停滞、いわゆる『EV キャズム』に陥っている」「この状況が完成車メーカーの戦略を揺るがしている」と指摘。一時はEVシフトを宣言し大規模投資を断行したグローバルメーカーも計画を修正す