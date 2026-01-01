＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞25年11月24日に実写日本映画興行収入（興収）記録を22年ぶりに更新し、同12月21日には181億を突破した「国宝」が作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞はじめ、史上最多の6冠に輝いた。日本映画学校（現日本映画大）の卒業製作「青〜chong〜」で、00年のぴあフィルムフェスティバル4冠を獲得してから四半世紀。