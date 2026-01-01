気象庁＝東京都港区気象庁は1日、3日にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に大雪の恐れがあるとして、警戒を呼びかけた。日本列島付近は強い冬型の気圧配置となっており、大雪による交通障害への備えが必要だ。気象庁によると、24時間予想降雪量はいずれも多い所で、2日午前6時までが北海道50センチ、東北60センチ、北陸70センチ、近畿25センチ、中国30センチ、九州北部10センチ。3日午前6時までが北陸70センチ、近畿50セ