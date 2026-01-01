＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞田中泯（80）が「国宝」（李相日監督）で、日刊スポーツ映画大賞で初受賞となる助演男優賞を受賞した。選考会でも、受賞の最大の決め手になった「存在感」は俳優・田中泯を評するのに、欠かせないワードだろう。田中は受賞を受けての取材の中で「存在感」について「ばか正直な人たちこそが作っているもの」などと持論を展開した。田中