グラビアアイドルの天木じゅん（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なオープンカーが納車されたことを報告した。【写真あり】“トランジスタグラマー”天木じゅん、「夢だった」真っ赤な“高級オープンカー”納車を報告「乗り心地最高です」天木は真っ赤なベンツとの2ショットや、内外装の写真を投稿。「私事ではございますが、夢だった赤のオープンカーを納車しました」「Mercedes-Benz SLK200乗り心地最高です