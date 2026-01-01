2025年の大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』で、連続テレビ小説『あんぱん』のスペシャルコーナーが行われ、ショートドラマとキャスト陣による歌のステージに視聴者から歓喜の声が続出。大きな盛り上がりを見せた紅白での『あんぱん』企画の制作の裏側について、制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーに話を聞いた。『第76回NHK紅白歌合戦』で行われた『あんぱん』スペシャルコーナーの出演者○本編のセット＆衣装で「