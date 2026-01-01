日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし 元日SP』が、きょう1日(21:00〜)に放送。投資家・桐谷広人さん(76)の年末大掃除に密着する。桐谷広人さん桐谷さんはプロ棋士で、多くの株を保有する投資家。日々の生活を優待だけで賄うのは当たり前、むしろ山ほどある優待券を使い切らねばという使命感から、自転車で爆走する生活を送っている。前回のスペシャルでちょっとだけ部屋を片付けた桐谷さん。しかし、スペースを確保する