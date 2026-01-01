今やおしゃれ着としても定着しつつあるスウェット素材のボトムス。とはいえ「リラックスウェアに見えないようにするには、どうすれば？」とコーデに悩む大人女性も多いのでは。そこで今回は【GU（ジーユー）】のスウェットボトムスをセンスよく着こなした、おしゃれスタッフさんの大人カジュアルコーデに注目。まず手に取りたいおすすめボトムスとともに、参考にしたいシャレ見えの鍵をお届けします。 樽