これは筆者のお話です。その日も通勤ラッシュの満員電車の窮屈さに必死で耐えていました。そんな時、ある女性客が私を押しのけて場所取りをしてきました。彼女の迷惑な行動に車内の皆が危険だと感じましたが、気まずさあるいは緊張からか誰も声を上げられませんでした。その沈黙がある人によってガラリと変わりました──。 公共の場所での迷惑行為、注意できますか？