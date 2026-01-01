声優で女優の内田莉紗(36)と俳優の中村翼(25)が2025年12月31日、それぞれ自身のSNSを更新し、結婚したことを報告した。 【写真】さわやかなイケメン！内田莉紗と結婚した中村翼 連名で直筆の書面を掲載。「いつもお世話になっている皆さまへ」として、「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告いたします。」と投稿。「これからも感謝の気持ちを胸に、ひとつひとつのご縁を大切にしながら、誠実に歩ん