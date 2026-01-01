カルモア（カルモア）より、大規模ゲームイベント「RTA in Japan Winter 2025」の会場における空気環境の改善と臭気データの可視化施策が発表。ベルサール飯田橋ファーストで開催されるイベントにおいて、空間消臭・除菌脱臭装置および定点式におい観測システムを導入し、来場者や運営スタッフへ快適な環境を提供します。 カルモア「RTA in Japan Winter 2025」環境改善プロジェクト 実施イベント：RTA in Japan W