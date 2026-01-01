芝浦工業大学デザイン工学部と花岡車輌による共同研究開発から生まれた、新しいかご台車「DANDY PORTER KAKU CROSS（ダンディ ポーター カク クロス）」が登場。2025年12月25日より販売が開始されたこの製品は、学生の「かご台車がダサいのは当たり前なのか」という問いかけをきっかけに開発され、「運ぶ」機能に「見せる」「使う」という新たな価値を付加した画期的なカートです。 芝浦工業大学・花岡車輌株式会社「DANDY PO