２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級王者で新日本プロレスに入団したウルフアロン（２９）が４日、東京ドーム大会でデビュー戦を迎える。日本の五輪金メダリストのプロレス転向は初めて。“キング・オブ・ダークネス”の異名を持つ極悪レスラー・ＥＶＩＬとの一戦を前にスポーツ報知のインタビューに応じ、初陣への決意を語った。（取材・構成＝林直史）ウルフアロンは超満員の東京ドームを思い浮かべ、闘志を高ぶらせた